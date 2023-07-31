الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة الأمريكية تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تولى الولايات المتحدة الأمريكية  اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس خلفا لبريطانيا.

ومن المقرر أن تعقد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس جرينفيلد مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم غد تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، هي: الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، البرازيل، غانا، وألبانيا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

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