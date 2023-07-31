كيف يحافظ مرضى القلب والأوعية الدموية على صحتهم خلال الطقس الحار؟

تعتبر أمراض القلب من أكثر الأمراض انتشارًا وتأثيرًا على صحة الفرد في جميع أنحاء العالم، وفي فصل الصيف، تتزايد الحاجة لمعرفة كيفية الحفاظ على صحة مرضى القلب خلال الطقس الحار وكيفية التعامل مع الأزمات الصحية التي يمكن أن يواجهوها نتيجة للظروف المناخية الصيفية الحارة.

وتعد درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف والطقس الحار عاملًا مؤثرًا على صحة مرضى القلب، فالحرارة المفرطة قد تؤدي إلى زيادة التوتر على القلب وزيادة عبء العمل عليه.



كما تزداد فرصة التعرض لأزمات صحية عند مرضى القلب خلال الأيام الحارة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحالات فشل القلب.

ويجب على مرضى القلب اتخاذ بعض التدابير للتعامل مع الأزمات الصحية التي يمكن أن تنشأ نتيجة للطقس الحار، وفقاً لما ذكره موقع "wab medical " الطبي.



الحفاظ على الترطيب الجيد:

يجب أن يشرب المرضى كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى للحفاظ على ترطيب جسمهم، يمكن تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، حيث يجب الاعتماد على الماء والعصائر الطبيعية والشاي الأخضر.



الابتعاد عن الأنشطة البدنية الشاقة:

يجب تجنب القيام بنشاطات بدنية شاقة في ساعات النهار الأكثر حرارة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء الأواخر عندما تكون درجات الحرارة أقل.



الحفاظ على برودة المنزل:

يجب تجنب التعرض للحرارة في الداخل والخارج، حيث يمكن استخدام أجهزة التبريد والتهوية المناسبة في المنزل للحفاظ على بيئة باردة ومريحة.



الالتزام بالعلاج الموصوف:

يجب على مرضى القلب الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب، بما في ذلك تناول الأدوية المضادة للقلق وضبط ضغط الدم وتنظيم نبضات القلب، لذا ينبغي مراجعة الطبيب بشكل دوري للتأكد من فعالية العلاج وتعديله إذا لزم الأمر.



تجنب التدخين والمشروبات المنبهة:

ينصح الأطباء بضرورة تجنب التدخين وتناول المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية، حيث تزيد هذه المواد من ضغط الدم وتحمل القلب.

يجب على مرضى القلب أن يكونوا حذرين خلال فصل الصيف ويتخذوا جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم، لذا ينبغي على المرضى استشارة الطبيب في حالة ظهور أعراض غير اعتيادية أو حدوث أزمات صحية.