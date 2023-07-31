السابع على الثانوية العامة: كنت أحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد

عبر محمد محمد التميمي، الحاصل على المركز السابع على الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية، وابن محافظه الدقهلية، عن سعادته بنجاحه و تفوقه، مشيرًا إلى أنه وجد نتيجة مجهود ١٠ شهور.

وقال "محمد": لم أتبع نظام محدد للمذاكرة، لكن اختلف نظام مذاكرتي أول العام"، مشيرًا إلى أنه كان يحدد ٦ ساعات لمذاكرته، و أيام المراجعة اليوم كله.

وأضاف "محمد"، أنه يريد الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة قسم الجراحة ليصبح من أشهر جراحي العالم.

وأكد ابن محافظة الدقهلية على أن أسرته كانت الداعم الأول له خلال هذه السنة العصيبة، موضحًا أن والده وفر له كل سبل الراحة والمناخ المناسب للمذاكرة، مضيفًا أنه كان يحصل على دروس خصوصية في جميع المواد.

وأكمل أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تواصل مع والده لإخباره بالنتيجة، وتمت دعوته للحضور صباحًا في المؤتمر الصحفي لوزير التربية و التعليم.