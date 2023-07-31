الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السابع على الثانوية العامة: كنت أحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد

الطالب محمد محمد
الطالب محمد محمد التميمي

عبر محمد محمد التميمي، الحاصل على المركز السابع على الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية، وابن محافظه الدقهلية، عن سعادته بنجاحه و تفوقه،  مشيرًا إلى أنه وجد نتيجة مجهود ١٠ شهور.

وقال "محمد": لم أتبع نظام محدد للمذاكرة، لكن اختلف نظام مذاكرتي أول العام"، مشيرًا إلى أنه كان يحدد ٦ ساعات لمذاكرته، و أيام المراجعة اليوم كله.

وأضاف "محمد"، أنه يريد الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة قسم الجراحة ليصبح من أشهر جراحي العالم.

وأكد ابن محافظة الدقهلية على أن أسرته كانت الداعم الأول له خلال هذه السنة العصيبة، موضحًا أن والده وفر له كل سبل الراحة والمناخ المناسب للمذاكرة، مضيفًا أنه كان يحصل على دروس خصوصية في جميع المواد.

وأكمل أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تواصل مع والده لإخباره بالنتيجة، وتمت دعوته للحضور صباحًا في المؤتمر الصحفي لوزير التربية و التعليم.

محمد التميمي المركز السابع الجمهورية امتحانات الشهادة الثانوية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس