الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: تحرك جديد من الشيبى يهدد حسين الشحات بالحبس

واقعة محمد الشيبي
واقعة محمد الشيبي وحسين الشحات

أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز تقدم بدعوى قضائية إلى النائب العام ضد حسين الشحات نجم النادي الأهلي.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب نهاية اللقاء قبل أن يوجّه لاعب المارد الأحمر صفعة قوية في وجه اللاعب المغربي.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن الشكوى التي تقدم بها محمد الشيبي، تتضمن العديد من التهم حيث صار حسين الشحات مهددًا بالسجن من سنة إلى سنتين وفقًا للمادة 85 من قانون التربية البدنية.

وكشف الموقع المغربي، عن تفويض إدارة بيراميدز مكتب محاماة مكون من 6 محامين للدفاع عن حق اللاعب المغربي.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري.

المغربي محمد الشيبي حسين الشحات الاهلى بيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز

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