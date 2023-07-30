الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باخوم يترأس احتفال ارتداء الثوب الرهباني لراهبتين من رهبنة يسوع ومريم القبطيات

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ارتداء الثوب الرهباني للأختين بسمة جورج، وسناء إبراهيم، من راهبات يسوع ومريم القبطيات، بمقر الرهبنة، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وفي كلمته، تأمل الأنبا باخوم في الآية القائلة: "اثبتوا في ... لتحملوا الثمار"، مؤكدًا أن هناك العديد من التجارب، قد تقلعنا من جذورنا في المسيح: مشاريعنا الخاصة، حب المال، العواطف غير الصحيحة، وحب السلطة، أما أنتن فالعالم يتمنى شجاعتكن، العديد لا يستطيع أن يعطي ذاته كاملًا للرب، في دعوة، في زواج، اثبتوا فيه. 

الأنبا باخوم احب الن يافة الأنبا باخوم احب الن يافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية

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