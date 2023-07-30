كولر: ما زلنا نبحث عن مهاجم.. ولا توجد أزمة فى قلة التغييرات

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استمرار ناديه في البحث عن مهاجم لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل بداية الموسم الجديد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين في الدور ثمن النهائي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص سواء في الشوط الأول أو في الثاني وخلال المباريات الأخيرة أهدرنا العديد من الفرص وقد تُعاقب إذا أهدرت تلك الفرص وتصعب المباراة على نفسك".

وأضاف: "لم نحسم حتى الآن ملف المهاجم الذي سنضمه في الموسم الجديد، لكننا مستمرون في البحث ومازال لدينا الوقت للتوصل للحل الأمثل".

وأكمل: "من قال إنه ينبغي إجراء تبديلات في كل مباراة؟ هل هذا قانون في كتاب كرة القدم؟ الأمر يتوقف على نتيجة المباراة والإصابات وكثير من الأمور".

وواصل حديثه: "الجمهور والصحفيين يتحدثون كثيرا عن قلة التغييرات التي أجريها وهذا أمر يأخذ اكثر مما يستحق".

وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

وأشار كولر إلى أن مشاركات اللاعبين في المباريات تخضع لمعايير خاصة به ووفقًا لظروف كل لقاء، وأن اللاعبين حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية في ظل التجهيز لمباريات الكأس.