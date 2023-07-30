الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: ما زلنا نبحث عن مهاجم.. ولا توجد أزمة فى قلة التغييرات

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استمرار ناديه في البحث عن مهاجم لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل بداية الموسم الجديد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين في الدور ثمن النهائي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص سواء في الشوط الأول أو في الثاني وخلال المباريات الأخيرة أهدرنا العديد من الفرص وقد تُعاقب إذا أهدرت تلك الفرص وتصعب المباراة على نفسك".

وأضاف: "لم نحسم حتى الآن ملف المهاجم الذي سنضمه في الموسم الجديد، لكننا مستمرون في البحث ومازال لدينا الوقت للتوصل للحل الأمثل".

وأكمل: "من قال إنه ينبغي إجراء تبديلات في كل مباراة؟ هل هذا قانون في كتاب كرة القدم؟ الأمر يتوقف على نتيجة المباراة والإصابات وكثير من الأمور".

وواصل حديثه: "الجمهور والصحفيين يتحدثون كثيرا عن قلة التغييرات التي أجريها وهذا أمر يأخذ اكثر مما يستحق".
وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

وأشار كولر إلى أن مشاركات اللاعبين في المباريات تخضع لمعايير خاصة به ووفقًا لظروف كل لقاء، وأن اللاعبين حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية في ظل التجهيز لمباريات الكأس.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الداخلية مباراة الاهلي والداخلية كاس مصر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس