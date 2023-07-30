الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كذبهم مفضوح.. حقيقة أخبار "مفبركة" بثتها الإرهابية لإثارة البلبلة

الأمن
الأمن

أثارت أخبار مغلوطة تم بثها من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، على الرغم من عدم صحتها إلا أنه قد تم تداولها بشكل كبير دون التأكد من مصادرها، والتي أشاعتها الأذرع الإعلامية المأجورة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقد قامت أجهزة الأمن بكشف الملابسات الكاملة لهذه الأخبار، والعمل على توضيحها بالكامل أمام الرأي العام، بعض هذه الأخبار مصدرها الجماعة الإرهابية التي لن تكف عن الكذب، وأصيبت بإفلاس فكري فتقوم بالبحث عن مزاعم وإدعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.

رسائل مغلوطة من مراكز الإصلاح

واصلت القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنابر الإعلامية الموالية لها من إدعاءات وأكاذيب بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز والتي من شأنها التشكيك فى منظومة العمل به.

مصدر أمني أكد أن كل ما تم ذكرة كاذب جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

تعديل شكل اللوحات المعدنية

ومؤخرا أشيع وجود تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها، إلا أن المصادر الأمنية نفت ذلك، مؤكدة على عدم وجود أي تعديل على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بالكامل.

إضراب نزيلات مراكز الإصلاح عن الطعام

واصلت الجماعة الإرهابية كذبها المفضوح حينما روجت على الصفحات التابعة لها من إدعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل، ولكن المصادر الأمنية كشفت زيف تلك الإدعاءات وأن ما أشيع كاذب جملة وتفصيلا.

وأشار المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

حقيقة وفاة شخص داخل مركز شرطة بالدقهلية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.

وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "إتجار بالمواد المخدرة" وذلك عقب ضبطه وبحوزته (كمية من مخدري "الهيروين والشابو"- سلاح نارى) ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم جناية "مخدرات" بالسجن (10) سنوات وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

الإخوان الإرهابية أخبار مغلوطة إثارة البلبلة اللوحات المعدنية بالمواد المخدرة بالسجن 10 سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة وسائل الإعلام المختلفة

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