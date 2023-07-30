قرار من الإدارية العليا في دعوى معيد ضد رئيس جامعة أسيوط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد حكما يقضي بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس جغرافيا بشرية بكلية الآداب بالوادي الجديد بجامعة أسيوط، وألغت قرار رئيس الجامعة باستبعاده من قرار التعيين.

وأوضح المدعي في دعواه إنه حاصل على درجة الليسانس بتقدير عام جيد دور نوفمبر 1999، وحصل على درجة الدبلوم العام في التربية، والماجستير في الجغرافيا بتقدير ممتاز عام 2009، كما حصل على درجة الدكتوراه في الآداب بقسم الجغرافيا بمرتبة الشرف الأولى ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير جيد.