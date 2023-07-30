الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل فلسطيني: ندعم الدور المصري في محاولة الإصلاح بين الفصائل الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، جهد مستمر تقوده القاهرة من عشرات السنين، مشيرا إلى أن مصر تعمل منذ 18 عام على توحيد الفصائل الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "يجب أن نتفق نحن الفلسطنيون مع بعضنا البعض، من أجل مواجهة الخطر المضاعف الذي يهدد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحن الآن أمام نكسة جديدة، ومكونات الحكومة الإسرائيلية مشكلة من مجموعة أفراد يديروا المؤسسة العسكرية بعنف وتطرف كبير، وأكثر من وزير داخل الحكومة صرح وطلب من الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا أي فلسطيني لا يعجبهم شكله".

ولفت إلى أن أكثر من 212 شهيد سقط منذ يناير الماضي وحتى الآن بمتوسط شهيد كل يوم تقريبا، وهذا يستدعي أن تتحد الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا الخطر.

وأردف: "أساس المعضلة التي نعاني منها في فلسطين هو التشتت بين الفصائل، الشعب الفلسيني عليه أن يعرف جيدا أن الاتفاق هو الأهم بين الضفة وغزة ولو موصلناش للاتفاق ستستمر المعاناة".

طه الخطيب اجتماع الفصائل الفلسطينية محمد الباز اخر النهار الحكومة الاسرائيلية

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