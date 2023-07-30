الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أرشيفية
أرشيفية

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق السادات بمدينة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق السادات بمدينة بنى سويف ووقع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «رمضان .س. ع» 40 سنة مصابا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر حوالي 5 سم وكدمة بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عزة .د .م» 33 سنة مصابة سحجات وكدمات بالوجه والجسم، و«معاذ. ر. س» 8 سنوات مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم «فاطمة.م.هـ» 75 سنة مصابة باشباه كسر بالقدم الأيسر وجروح وسحجات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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