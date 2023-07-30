ضبط مخالفات تموينية في حملة على بندر ومركز المحلة الكبرى

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة رقابية على المحال العامة في بندر المحلة الكبرى ومركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك بناءً على تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، وبإشراف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وقد شكلت الحملة من قبل إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة تموين الغربية، وتمت المرور على المحال العامة بمشاركة المفتشين التموينيين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين للمخللات بناحية مركز المحلة الكبرى، وتم التحفظ على 20 برميلاً من المخللات بوزن 100 كيلو جرام لكل برميل، بمجموعة إجمالية تقدر بحوالي 2 طن، وذلك للاشتباه في صلاحيتها بسبب وجود طبقة ريمية ورائحة كريهة منبعثة من البراميل.

كما تم التحفظ على 40 شيكارة ملح بوزن 50 كيلو جرام لكل شيكارة، بمجموعة إجمالية تقدر بحوالي 2 طن، وذلك للاشتباه في صلاحيتها بسبب تحجر شديد وارتفاع نسبة الرطوبة.

وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحال التجارية بناحية بندر المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استلام قرار النيابة المختصة، وذلك في إطار سعي الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية والتجارية وحماية حقوق المستهلكين.