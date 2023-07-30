الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمني ينفي وجود رسائل مغلوطة من أحد نزلاء الإصلاح بتدهور الأوضاع

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنابر الإعلامية الموالية لها من إدعاءات وأكاذيب بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز والتي من شأنها التشكيك فى منظومة العمل به.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها حيث تبحث عن مزاعم وإدعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.

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