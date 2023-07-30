8 كتب تاريخية ممتعة لا يمكنك تفويت قراءتها فى شهر أغسطس

هناك سبب لانجذابنا إلى الماضي، فإن التاريخ يقدم لنا دروسًا مجانية، ففي كثير من الأحيان تتأثر حياتنا بقصص أولئك الذين سبقونا، فتلقى الكتب التاريخية صدى كبير لدى القراء لأنها تتيح لهم فرصة الانغماس في أحداثها من وقت لآخر.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أفضل الروايات التاريخية المختلفة، ساحات المعارك والسير الذاتية الملهمة إلى الاختراعات العملية، صولًا إلى تاريخ نشأة الكون.

دروس التاريخ لـ ويل وأرييل ديورانت

يستعرض الكتاب، دروسًا من التاريخ حول عدة موضوعات واتجاهات على مدار 5000 عام من تاريخ البشرية، ويتم عرضها من خلال 12 مجالًا مختلفًا، بهدف شرح الحاضر والمستقبل والطبيعة البشرية، وإذا كنت تريد نظرة عامة موجزة عن الأسباب الكامنة وراء الأحداث الكبرى عبر التاريخ، فلا شك أن هذا الكتاب سيساعدك في تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى المجتمع والسياسة والثقافة وحتى العلاقات الشخصية.

الإسكندر الأكبر لـ فيليب فريمان

يعد الإسكندر الأكبر، هو السيرة الذاتية النهائية لحياة الملك المقدوني الشهير، الذي امتدت إمبراطوريته من قطعة صغيرة من الأرض في اليونان عبر بلاد فارس إلى مصر وصولاً إلى الهند، مشكلاً أكبر إمبراطورية في العالم القديم على الإطلاق، وهو ما يسرده الكتاب بعناية.

الاستشراق لـ إدوارد سعيد

"دورنا هو توسيع مجال المناقشة، وليس وضع حدود وفقًا للسلطة السائدة".. من كلمات الكاتب إدوارد سعيد، ويكشف الكتاب لماذا سادت الافتراضات الغربية الخاطئة عن الدول الشرقية لأكثر من 200 عام، وكيف أنها لا تزال تؤثر على نظرتنا إلى العالم الشرقي اليوم، ووفقًا للكتاب فتعد الثقافات الآسيوية في الدول الغربية من أكثر الأقليات تمييزًا اليوم، وإذا كنت مهتمًا بتاريخ العنصرية، وتريد اتخاذ موقف ضدها، فسوف يوضح لك هذا الكتاب كيفية القيام بذلك عندما يتعلق الأمر بالدول الشرقية.

نابليون الكبير لـ أندرو روبرتس

"لا تقاطع عدوك أبدًا عندما يرتكب خطأ".. أحد أشهر أقوال نابليون بونابرت، ويدور الكتاب حول السيرة الذاتية للزعيم الأسطور، والمعبود الفرنسي، والحالم الأوروبي نابليون بونابرت، ويشرح بالتفصيل حياته منذ سنواته الأولى كمهاجر إلى صعوده في الرتب العسكرية، وصولاً إلى أعظم معاركه، وإنجازاته السياسية، وغيرها.

"الملح: تاريخ العالم" لـ مارك كورلانسكي

يكشف هذا الكتاب "الملح" عن كيف أن له تاريخ عالمي، وكيف أن المعادن اليومية التي نعرفها مثل ملح الطعام قد شكلت الحضارة البشرية لعدة قرون، مما تسبب في الحروب وحتى صعود وسقوط إمبراطوريات بأكملها، ويروي الكتاب في سرد وحبكة درامية مثيرة للاهتمام، حول "الملح" الذي يبدو أنه منتج يومي ممل، ويوضح كيف يقع كمحرك لبعض أكبر الصراعات في التاريخ، كما يتضمن الكتاب الكثير من الرسوم التوضيحية أيضًا.

كيف وصلنا إلى الآن لـ ستيفن جونسون

يقول الكاتب ستيفن جونسون، في الكتاب: إنه "في بعض الأحيان تكون الطريقة التي تنكسر بها تقنية جديدة مثيرة للاهتمام بقدر الطريقة التي تعمل بها"، فيكشف الكتاب تاريخ الابتكار، وكيف ترتبط الاختراعات المختلفة ببعضها البعض، وما يمكننا القيام به لخلق بيئة يزدهر فيها التغيير والابتكار، فإذا كنت تريد لمحة موجزة عن أهم الاختراعات في التاريخ أو تشعر أنك لا تستطيع تغيير العالم بمفردك، فهذا الكتاب يمكنك قراءته.

تاريخ موجز للوقت لـ ستيفن هوكينج

يقدم الكتاب نبذة مختصرة عن تاريخ الزمن، بطريقة العالم ستيفن هوكينج البسيطة لشرح المفاهيم والأفكار الفيزيائية الأكثر تعقيدًا، مثل المكان والزمان والثقوب السوداء والكواكب والنجوم والجاذبية، حتى نتمكن من فهم مصدر كوكبنا بشكل أفضل وإلى أين يتجه.

بحث الرجل عن المعنى لـ فيكتور فرانكل

يقول فيكتور في كتابه: "كل شيء يمكن أن يؤخذ من إنسان سوى شيء واحد، آخر حريات الإنسان، لاختيار موقفه"، فيعرض الكتاب تفاصيل التجارب المروعة التي تعرض لها الناجي من المحرقة "فيكتور فرانكل" في معسكرات الاعتقال النازية، جنبًا إلى جنب مع نهجه النفسي في العلاج، والذي ساعده أيضًا على البقاء على قيد الحياة ويوضح للقارئ، كيف يمكنه - ويجب - إيجاد معنى لحياته.