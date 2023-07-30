الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهم أسباب جذب السائحين لزيارة مصر.. "Travel off Path" يوضح

سياحة
سياحة

يتوقع موقع "travel off bath" العالمي الشهير في مجال السياحة أن يكون عام 2023 عامًا سياحيًا كبيرًا لمصر، ولا يوجد أي علامة على تراجع الحركة السياحية فيها، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 15 مليون زائر بحلول نهاية ذلك العام.

 

وضع الموقع 7 أسباب تجعل مصر أكثر شهرة من أي وقت مضى، وفي مقدمتها انخفاض أسعار الفنادق بسبب بطء ارتفاع الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما يجعلها وجهة سياحية مرغوبة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية. 

 

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة التي تعد أرخص بكثير من الدول الشعبية في الغرب. 

 

وبحسب موقع BudgetYourTrip.com، يبلغ متوسط تكلفة رحلة لمدة أسبوع واحد فقط 181 دولارًا للشخص الواحد (بدون تكاليف السفر)، كما أن مصر أصدرت تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السائحين زيارتها. 

 

ويمكن للمواطنين من 180 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء في مصر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل مرة، كما يمكنهم الدخول والخروج عدة مرات. 

 

كما يحصل السائحون من هذه الدول على تأشيرة دخول لمدة 30 يومًا عند وصولهم إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، فإن خيار التأشيرة المتعددة لمدة 5 سنوات يجذب أولئك الذين يرغبون في استكشاف البلد بشكل أكبر وأعمق، حسب وصف الموقع.

 

يذكر الموقع أن التحول الرقمي الذي اتبعته وزارة السياحة في مصر هو أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان في الدفع للفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، كما أصبح السياح الآن قادرين على استخدام بطاقاتهم المصرفية لشراء تذاكر لأماكن الجذب الشهيرة مثل الأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

 

تناول التقرير الرحلات النيلية الطويلة، المعروفة بـ"النايل كروز"، حيث تستغرق هذه الرحلة حوالي 12 يومًا وتشمل زيارة العديد من المحطات السياحية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، للاستكشاف الشامل للحضارة المصرية القديمة.

 

وفقًا لتقرير أمريكي، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية هذا العام، وسيصبح أكبر مجمع متحفي أثري في العالم، وسيضم أكثر من 100000 قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون. يتم بناء المتحف حاليًا في الجيزة، على بعد حوالي كيلومترين من أهرامات الجيزة الشهيرة. 

 

كما تحدث الموقع عن أمان البلاد للسائحين القادمين إليها، والتي تعد من أهم نقاط الجذب السياحي لهم.

 

الاوساط السياحية مصر التباطؤ السياحى الجنيه المصري مقصد سياحي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس