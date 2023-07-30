أهم أسباب جذب السائحين لزيارة مصر.. "Travel off Path" يوضح

يتوقع موقع "travel off bath" العالمي الشهير في مجال السياحة أن يكون عام 2023 عامًا سياحيًا كبيرًا لمصر، ولا يوجد أي علامة على تراجع الحركة السياحية فيها، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 15 مليون زائر بحلول نهاية ذلك العام.

وضع الموقع 7 أسباب تجعل مصر أكثر شهرة من أي وقت مضى، وفي مقدمتها انخفاض أسعار الفنادق بسبب بطء ارتفاع الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما يجعلها وجهة سياحية مرغوبة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة التي تعد أرخص بكثير من الدول الشعبية في الغرب.

وبحسب موقع BudgetYourTrip.com، يبلغ متوسط تكلفة رحلة لمدة أسبوع واحد فقط 181 دولارًا للشخص الواحد (بدون تكاليف السفر)، كما أن مصر أصدرت تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السائحين زيارتها.

ويمكن للمواطنين من 180 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء في مصر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل مرة، كما يمكنهم الدخول والخروج عدة مرات.

كما يحصل السائحون من هذه الدول على تأشيرة دخول لمدة 30 يومًا عند وصولهم إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، فإن خيار التأشيرة المتعددة لمدة 5 سنوات يجذب أولئك الذين يرغبون في استكشاف البلد بشكل أكبر وأعمق، حسب وصف الموقع.

يذكر الموقع أن التحول الرقمي الذي اتبعته وزارة السياحة في مصر هو أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان في الدفع للفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، كما أصبح السياح الآن قادرين على استخدام بطاقاتهم المصرفية لشراء تذاكر لأماكن الجذب الشهيرة مثل الأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

تناول التقرير الرحلات النيلية الطويلة، المعروفة بـ"النايل كروز"، حيث تستغرق هذه الرحلة حوالي 12 يومًا وتشمل زيارة العديد من المحطات السياحية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، للاستكشاف الشامل للحضارة المصرية القديمة.

وفقًا لتقرير أمريكي، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية هذا العام، وسيصبح أكبر مجمع متحفي أثري في العالم، وسيضم أكثر من 100000 قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون. يتم بناء المتحف حاليًا في الجيزة، على بعد حوالي كيلومترين من أهرامات الجيزة الشهيرة.

كما تحدث الموقع عن أمان البلاد للسائحين القادمين إليها، والتي تعد من أهم نقاط الجذب السياحي لهم.