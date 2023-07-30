رمضان عبدالمعز: يوجد معادلات قرآنية وقواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن هناك معادلات قرآنية وقواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مثل قوله تعالى "لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"، وهذا وعد الله لو شكرته لزادك.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن من هذه المعادلات قوله تعالى: " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، فمن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة.

من أعطي التوبة لم يحرم القبول

وأشار إلى أن القاعدة الثالثة هي أن من أعطي التوبة لم يحرم القبول لأن الله قال "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ"، تتوب فيتوب الله عليك مهما عظم الذنب فعفو الله أكبر، مؤكدًا أن مع الصبر فرج، ومع الكرب فرج.