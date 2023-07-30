درس الإعلام والطيران.. من هو نجل الفنان حسن يوسف بعد وفاته غرقاً بالساحل؟

تفاجأ جمهور ومحبو الفنان حسن يوسف، بوفاة نجله "عبدالله" الذي رحل عن عمر 35 عامًا بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، أثناء قضائه إجازة المصيف.

وكان عبدالله حسن يوسف، قد سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم، لكنه كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته.

وتصدر اسم "عبدالله" نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، محركات البحث المُختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- عبدالله حسن يوسف من مواليد عام 1988.

- يبلغ من العمر 35 عامًا.

- هو أصغر أبناء حسين يوسف وشمس البارودي.

- هو الشقيق الرابع لأبناء حسن يوسف.

- أشقائه الثلاثة هم: محمود وعمر وناريمان.

- درس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا.

- حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت.

- لا يحب الظهور والتواجد الإعلامي.

- لم يُعلن عنه حضور أي مناسبة برفقة والده من المناسبات الفنية.

- لم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه عمر حسن يوسف.

واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، بمجرد تأكيد خبر وفاة عبد الله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، حيث بدأت تتواصل رسائل النعي والعزاء في وفاة الراحل والتي شكلت صدمة كبيرة لجمهور حسن يوسف وشمس البارودي.

وينتظر المقربون من أسرة الفنان حسن يوسف معرفة موعد جنازة نجله الأصغر عبدالله الذي رحل عن عمر 35 عامًا غرقًا في الساحل الشمالي.

يذكر أن تعرض نجل الفنان حسن يوسف، ويدعى عبدالله 35 عامًا، لإسفكسيا الغرق بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وعلى جانب آخر، يعد مسلسل الضاهر هو آخر عمل شارك فيه حسن يوسف عام 2018، وظهر خلاله ضيف شرف ولعب دور رجل يدعى زكي إبراهيم، بمشاركة كل من محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، سميرة محسن، مادلين طبر، كريم كوجاك، أحمد التهامي، أميرة هاني، انجي شرف، صبري عبد المنعم، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.