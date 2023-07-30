الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

درس الإعلام والطيران.. من هو نجل الفنان حسن يوسف بعد وفاته غرقاً بالساحل؟

الفنان حسن يوسف ونجله
الفنان حسن يوسف ونجله عبدالله

تفاجأ جمهور ومحبو الفنان حسن يوسف، بوفاة نجله "عبدالله" الذي رحل عن عمر 35 عامًا بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، أثناء قضائه إجازة المصيف.

وكان عبدالله حسن يوسف، قد سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم، لكنه كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته.

وتصدر اسم "عبدالله" نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، محركات البحث المُختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- عبدالله حسن يوسف من مواليد عام 1988.
- يبلغ من العمر 35 عامًا.
- هو أصغر أبناء حسين يوسف وشمس البارودي.
- هو الشقيق الرابع لأبناء حسن يوسف.
- أشقائه الثلاثة هم: محمود وعمر وناريمان.
- درس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا.
- حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت.
- لا يحب الظهور والتواجد الإعلامي.
- لم يُعلن عنه حضور أي مناسبة برفقة والده من المناسبات الفنية.
- لم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه عمر حسن يوسف.

واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، بمجرد تأكيد خبر وفاة عبد الله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، حيث بدأت تتواصل رسائل النعي والعزاء في وفاة الراحل والتي شكلت صدمة كبيرة لجمهور حسن يوسف وشمس البارودي.

وينتظر المقربون من أسرة الفنان حسن يوسف معرفة موعد جنازة نجله الأصغر عبدالله الذي رحل عن عمر 35 عامًا غرقًا في الساحل الشمالي.

يذكر أن تعرض نجل الفنان حسن يوسف، ويدعى عبدالله 35 عامًا، لإسفكسيا الغرق بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وعلى جانب آخر، يعد مسلسل الضاهر هو آخر عمل شارك فيه حسن يوسف عام 2018، وظهر خلاله ضيف شرف ولعب دور رجل يدعى زكي إبراهيم، بمشاركة كل من محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، سميرة محسن، مادلين طبر، كريم كوجاك، أحمد التهامي، أميرة هاني، انجي شرف، صبري عبد المنعم، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

حسن يوسف بدالله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف الفنان حسن يوسف الفنانة المعتزلة شمس البارودي شمس البارودى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس