هشام ماجد يعيد أحمد خليل بالذكاء الاصطناعي من خلال "حاسب تحلم"

يستعد النجم هشام ماجد، لخوض تجربة فنية جديدة تجمعه مع المؤلف محمود ماجد، والمخرج محمد ربيع وذلك من خلال فيلم قصير بعنوان "حاسب تحلم"، من المقرر عرضه على إحدى المنصات المتخصصة فى صناعة الأفلام القصيرة والدراما على موقع "يوتيوب"، ابتداءً من يوم 6 أغسطس المقبل 2023.

أحداث فيلم "حاسب تحلم"

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص فى المستقبل والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته وسط مواقف كوميدية اجتماعية، حسبما كشف مخرج العمل محمد ربيع، موضحًا أنها تجربة سينمائية مختلفة عن السائد فى عالم الأفلام السينمائية والطويلة، معلنًا أنه سيتم تقديمه للجمهور مجانًا عبر المنصة الإلكترونية.

صناع وأبطال فيلم "حاسب تحلم"

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم، هشام ماجد الذي يظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والفنان الراحل أحمد خليل، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، جيهان الشمرشجي، داليا شوقي، بكرى قباقيبى، كمال الدبيكى، ندى نادر، مهرة مدحت، وهو من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، والموسيقى التصويرية للمؤلف محمد نوارة، ومديري التصوير يوسف بارود ومعتز ابراهيم.

محمد ربيع: "حاسب تحلم" يرصد تأثير السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي على حياة الناس في المستقبل

من جانبه، قال المخرج محمد ربيع: "سعيد بطرح فيلم "حاسب تحلم"، حيث جاءت الفكرة فى إحدى السهرات التي قضيتها برفقة الفنان والمؤلف محمود ماجد، حيث جلسنا سويا نتحدث عن المشروع القادم، وكان ذلك فى عام 2020، وفي هذا الوقت كان الحديث عن مجال الذكاء الاصطناعي لم يكن مطروحًا على نطاق واسع، وكانت الفكرة التي توصلنا لها هى كيف يمكن أن يكون تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان في المستقبل، وبالفعل قمنا بتطوير الفكرة عبر عدد من السيناريوهات حتى وصلنا إلى النسخة الأخيرة التي قمنا بتصويرها".

وأضاف "ربيع": " قد لايعلم الكثيرون مدى الصعوبات التي واجهت الفيلم قبل أن يرى النور بشكله الحالي، فقد بدأنا العمل على الفيلم عام 2020، وقمنا بتصوير عدد قليل من المشاهد، لكن توقفنا بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من حظر وتوقف تام عن ممارسة الحياة، وأكثر صعوبة واجهتني فى هذا الصدد هو كيفية الحفاظ على وحدة الفريق سنتين ونصف، ولكن يشاء القدر ويتوفى الفنان أحمد خليل، الأمر الذي اضطرنا لتعديل السيناريو ليتناسب مع أحداث الفيلم دون حذف مشاهد الفنان الراحل".

محمد نوارة: توصلنا إلى موسيقى تصويرية تشُبه أفلام أواخر التسعينات وأوائل الألفينات

بدوره، قال المؤلف الموسيقي محمد نوارة: "تحمست للعمل في فيلم "حاسب تحلم" منذ بداية عرض الفكرة وذلك لأن غالبية الموسيقى التصويرية التي قمت بتنفيذها سواء في مصر أو الخارج كانت لأعمال وثائقية، لذا كان هذا الفيلم تحدي كبير بالنسبة لي من أجل تنفيذ موسيقى تصويرية غير معتادة، تتناسب مع طبيعة الفيلم ذو الطابع الكوميدي، وقد حرصت لمدة شهرين، بالتعاون مع مخرج العمل محمد ربيع على الوصول إلى موسيقى تصويرية تشُبه أفلام أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، والتي تتميز بأنها خفيفة وتدمج بين الكوميدي والشرق، وتعُلق في أذهان الجمهور بسهولة".

وانتهى فريق عمل الفيلم من الأغنية الدعائية لـ "حاسب تحلم"، ويقوم بغنائها الفنان محمود ماجد بدوره بطل الفيلم، وتتضمن أحداث العمل، كما سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض الفيلم.