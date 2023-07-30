الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تطالب بضمان أمن بعثاتها الدبلوماسية وقنصلياتها فى النيجر

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أدانت فرنسا، اليوم الأحد، أعمال العنف التي اندلعت حول سفارتها في النيجر، حيث استولى المجلس العسكري على السلطة هذا الأسبوع في انقلاب، وطالبت السلطات المحلية بحماية المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "القوات النيجيرية ملزمة بضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية وقنصلياتنا كجزء من اتفاقية فيينا"، مستنكرة "كل أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية".

وأضافت الخارجية الفرنسية: "ندعوهم إلى الوفاء بهذا الالتزام على الفور".

وتجمع آلاف من أنصار المجلس العسكري خارج السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر اليوم الأحد بعد أن علقت باريس المساعدات وحاول البعض دخول المبنى.

وكانت فرنسا أعلنت أمس السبت تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".

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فرنسا تعلن تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية فى النيجر

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".

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