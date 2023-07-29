السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا تعلن تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية فى النيجر

النيجر
النيجر

أعلنت فرنسا عن تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية في النيجر، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، بعودة النظام الدستوري في النيجر. 

 فرنسا تؤكد دعمها لرئيس النيجر محمد بازوم

من ناحية أخرى قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن فرنسا تؤكد دعمها لرئيس النيجر محمد بازوم، واعتبرت الأحداث الأخيرة غير مقبولة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن فرنسا تطالب المجتمع الدولي بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المنتخبة في النيجر.

كما أشار إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كتبت تغريدة لنظيرها الأمريكي تؤكد خلالها أن ما حدث في النيجر هو انقلاب عسكري غير مقبول.

فرنسا تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية النيجر رئيس النيجر

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