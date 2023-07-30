المشدد 3 سنوات للمتهم بتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه في التزوير بمحرر رسمي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة، ببلاغ من إحدى الشركات لقيام المتهم بالتزوير في فواتير علي غير الحقيقة.

توصلت التحقيقات قيام المتهم، م.ع.ز، حاصل علي ليسانس، بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وهي فواتير الشحن والمنسوب صدورها إلى شركة لوجستيك لخدمات الشحن، وقام باصطناع كاملًا على غرار مثيلاتها الصحيحة، واستعمل تلك المحررات المزورة للشركة حيث توصل للاستيلاء على مبالغ مالية عن تلك الفواتير المزورة وقدمها إلى موظفين الشركة.

وكشفت التحقيقات أن الشركة لاحظت ارتفاع قيمة رسوم التخزين الخاصة بالبضائع خاصتهم، وتبين من الفواتير المقدمة للشركة وغير مطابقة للفواتير الصادرة من الخط الملاحي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.