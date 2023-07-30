الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

40 قتيلًا حصيلة تفجير تجمع سياسى فى باكستان

باكستان
باكستان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى تفجير اجتماع سياسي شمال غرب البلاد إلى 40 قتيلًا. 

وقالت الشرطة ومسئولو الصحة، إن قنبلة قوية انفجرت في تجمع حاشد لمؤيدي رجل دين متشدد وزعيم سياسي في منطقة باجور شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان اليوم الأحد، وقُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وجُرح أكثر من 100، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ضابط شرطة كبير نذير خان، إن المؤتمر العمالي لحزب "جمعية علماء الإسلام" كان ينعقد في ضواحي خار، عاصمة منطقة باجور، عندما وقع الانفجار.

وفي البداية قالت الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا ولكن تم نقل المزيد من الجثث في وقت لاحق إلى المستشفى، ليرتفع عدد القتلى إلى 35، مشيرًا إلى أن بعض الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة في حالة حرجة وقد يرتفع عدد القتلى، ولم يعلن أحد مسئوليته عن الهجوم حتى الآن.

باكستان قتلى تفجير اجتماع سياسي

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