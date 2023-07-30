محافظ مطروح يوجه بأهمية توعية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مسؤولية الجميع وأهمية التكاتف مع جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا لرؤساء مجالس المدن وقطاع كهرباء مطروح، بتشكيل لجان مرور دورية على المولات والمحلات التجارية للمرور وتحديد نسب الإنارة بها وعدم الإسراف، وكذلك مراجعة الإنارة العامة ورصد التوصيلات العشوائية وكذلك مراجعة نظام الممارسة في الإنارة.

ووجّه محافظ مطروح، بأهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك في الكهرباء، وعدم الإسراف والتزام جميع المصالح الحكومية بإطفاء جميع الأنوار عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا الإدارات المعنية كغرف العمليات ومكاتب الأمن، ودراسة موقف الجهات المعنية بالعمل "أون لاين" كل أحد خلال شهر أغسطس بدءًا من الأسبوع المقبل، كذلك عمل تحليل إحصائي؛ لمتابعة استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة خلال أشهر الصيف.

IMG-20230730-WA0056

IMG-20230730-WA0057