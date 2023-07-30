نائب محافظ الوادي الجديد تبحث المشاركة بمشروع "سوق المزارعين"

شاركت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالاجتماع المشترك الذي عقدته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، واتحاد المزارعين الإيطاليين، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد.

وأكدت نائب المحافظ، أن اللقاء ناقش بحث المشاركة بمشروع سوق المزارعين الممول من المعونة الإيطالية، والذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة، ويهدف إلى إتاحة فرص تسويقية للمزارعين وفتح أسواق تنافسية لمنتجاتهم.

وخلال كلمتها، عرضت مجدي، أبرز المقومات التنموية والجهود غير المسبوقة بالمحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات الجادة في مجال الزراعة، كما أشارت للمبادرات المنفذة لتشجيع الزراعات التعاقدية للمحاصيل غير التقليدية والاستراتيجية.