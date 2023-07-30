الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة تنهي إجراءات سفر أفضل لاعب في دوري المراكز لفرنسا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أنهت وزارة الشباب والرياضة، كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة فى كرة القدم ، ولاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي باستياس بفرنسا؛ لاستكمال فترة معايشة والاختبارات النهائية، وتمهيدًا لإجراء الفحوصات والاختبارات النهائية وإتمام التعاقد، في الفترة من 1-15 أغسطس المقبل.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، من مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، وبخاصة دوري مراكز الشباب الذي يفرز العديد من المواهب كل عام، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

 

ولفت إلى حرص الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.


ويُعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.

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