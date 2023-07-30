من المهنية إلى العسكرية.. تعرف على أنواع المدارس ومراحل التعليم في مصر القديمة

"لا شيء يعلو على الكتب، الإنسان الذي يسير وراء غيره لا يُصيب نجاحًا، ليتني أجعلك تحب الكتب، لا توجد مهنة من غير رئيس لها إلا مهنة الكاتب هو رئيس نفسه، إنّ يومًا تقضيه في المدرسة يعود عليك بالنفع".. تعود هذه الكلمات إلى تعاليم "خيتي دواوف" لابنه بيبي 1300 ق.م في مصر القديمة، وهو ما يشير إلى أهمية التعليم والكتابة عند المصريين القدماء.

وحرص المصري القديم، على تعليم أبناءه من خلال المدارس المختلفة، ونستعرض في التقرير التالي، أنواع المدارس ومراحل التعليم المختلفة في مصر القديمة.

أنواع المدارس في مصر القديمة

اكتشف المصري القديم قيمة التعليم وجعلها مقياساً لحضارته العظيمة، ومؤشراً لرقيه وتقدمه في الحياة بين الأمم والحضارات الأخرى، فأنشأ المدارس المختلفة والمكتبات، ووضع المناهج التعليمية وطرق التعليم.

ووفقًا لقطاع المتاحف، فإن التعليم اقتصر في البداية على تعليم الصغار في القصور الملكية وبيوت النبلاء، الكتابة والقراءة وقواعد اللغة والحساب، ثم توسع المصري القديم في إنشاء المدارس فكان هناك مدارس وأماكن مختصة بتعليم جميع المهن والتي كان يطلق عليها مدارس"مهنية".

ولتعليم العلوم العسكرية وفنون القتال، أنشأ المصريين القدماء، مدارس ملحقة بالجيش، ومدارس تابعة للمعابد لتعليم العلوم الدينية، والجغرافيا والرياضيات والطب والفلك وقد أطلق المصريون على المدرسة باللغة الهيروغليفية لفظ "بر - عنخ" وتعني بيت الحياة.

وأحيانا يطلق عليها لفظ "عت سبا" وتعني مكان العلم، كما أطلقوا على المدرس لفظ "سباو" وتعني النجم أو المرشد.

وفي كل من هذه المدارس كان يوجد مكتبات يطلق عليها "بر سشو" وتعني بيت المخطوطات، وكانت تحتوي على برديات في كل فروع المعرفة لتكون مراجع للدارسين.

مراحل التعليم

لم يزدحم التعليم قديمًا بالكثير من المراحل، فقط كان التعليم في مصر القديمة يقتصر على 3 مراحل، أول مرحلة تبدأ بعمر 4 إلى 10 أعوام، وتمثل مرحلة التعليم العام,

والمرحلة التالية، تمثل الفترة بين 10 إلى 15 عاما وهي مرحلة النسخ، أما المرحلة الثالية فكانت للتعليم العالي، ولم تكن إجبارية، بل كانت تحدد باختيار الطلاب، وكانت تشمل العلوم المتنوعة.

المناهج التعليمية

لكل مرحلة تعليمية مناهجها تبعًا للمرحلة الدراسية، ففي المرحلة الأولى يتعلم التلميذ اللغة وقواعدها وطرق كتابتها.

أما المرحلة التالية، فيتعلم الطالب المصري القديم، كيفية ممارستها بشكل عملي عن نسخ الكتب للتدريب على الكتابة، ودراسة بعض المعلومات الجغرافية والتاريخية، أما منهج المرحلة الثالثة والأحيرة الاختيارية، فتشمل تعلم الطالب مختلف المجالات، كالتعاليم الدينية، الفنية، والمهنية، وبعض العلوم مثل الجغرافيا والحساب والطب والفلك، وغيرها.