بالأسماء.. غرق 3 أشخاص بشاطئ غرب الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية غرق 3 أشخاص في شاطئ الدخيلة؛ لنزولهم البحر قبل تشغيل الساعات الرسمية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بغرق 3 أشخاص في شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ لمحل حادث الغرق، وتم إخراج اثنين منهم، وجارٍ البحث عن الثالث ويُدعى إبراهيم شعبان؛ طالب بكلية العلوم.

والغرقى هم: إسلام صبحي جودة، 16 سنة، مصطفى أنور منصور، 20 سنة، إبراهيم شعبان 20 سنة من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولقوا حتفهم غرقًا في شاطئ الياسمين.

وتابعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم العثور على جثامين ٢ من الغرقى، هما: إسلام صبحي جودة، مصطفى أنور منصور، وجارٍ البحث عن الجثمان الثالث إبراهيم شعبان.