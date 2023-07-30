تعتبر الطريقة الفعالة للحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، هي البحث عنها باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب، والذي يختلف بين طالب وآخر.

ولكن هناك الكثير من الطلاب لا يعرفون كيفية البحث عن نتائجهم وفي السطور التالية يقدم لكم "الدستور" أكثر من طريقة للتسهيل على الطلاب ويمكنكم من الحصول على النتيجة فور ظهورها.

جهود وزارة التربية والتعليم في خدمة أبناء الثانوية العامة لعام 2023:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضع على عاتقها مسؤولية خروج النتيجة لطلاب الثانوية العامة عام 2023، في أفضل صورة لها، بعد المرور بعدد من المراحل الخاصة بالرصد والتدقيق، والمراجعة، والتي تتم من قبل أفضل مدرسي الوزارة.

أيام قليلة وربما ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، والتي ينتظرها طلاب الصف الثالث الثانوي، وأولياء أمورهم، ويتابعون باهتمام بالغ الأخبار التي تنشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الدستور

موقع جريدة الدستور، حرص على تقديم خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من خلال موقعها الإلكتروني وبخطوات بسيطة.

عندما تريد معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع جريدة الدستور، يجب أن تعرف أولًا اسم الطالب، رقم الجلوس الخاص به، رقم الهاتف المحمول والإيميل، وبعدها يمكن بسهولة الاطلاع على النتيجة فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الرابط التالي https://natega.dostor.org/ هو رابط موقع الدستور الذي يجب إضافة المعلومات الموجودة بداخله، واتباع الخطوات المعلنة حتى تتمكن من الوصول إلى النتيجة.

رابط بوابة الثانوية العامة للنتائج برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم هي الأخرى، تحاول مساعدة كافة الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية من الحصول على نتائجهم، ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في اختبارات الثانوية العامة لعام 2023.

وخصصت لهم موقع عبر الانترنت، يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بسهولة، باستخدام رقم الجلوس فقط، وهذا هو رابط موقع بوابة الثانوية العامة للحصول على نتيجة الطلاب الذين خاضوا اختبارات الصف الثالث الثانوي هذا العام، والرابط هو https://www.thanwya.com/vb/

أما في حالة الرغبة في الحصول على معلومات إضافية حول موعد ظهور النتيجة، وما آلت إليه جهود الوزارة، يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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