الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كارفاخال: ريال مدريد لم يكن محظوظًا أمام برشلونة.. ولن أتحدث عن مبابي

كارفاخال ومبابي
كارفاخال ومبابي

تحدث النجم الإسباني داني كارافاخال، لاعب ريال مدريد، على هزيمة فريقه أمام الغريم برشلونة في الكلاسيكو الودي.

وكان فريق ريال مدريد قد خسر أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، في الكلاسيكو الودي الذي أقيم في "تيكساس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيمت مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار استعدادات الناديين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وسجل ثلاثية برشلونة، كل من: عثمان ديمبيلي في الدقيقة 15، وفيرمن لوبيز في الدقيقة 85، وفيران توريس في الدقيقة 91 من زمن اللقاء.

داني كارافاخال يتحدث عن هزيمة ريال مدريد ومصير مبابي

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات داني كارفاخال، قائلًا: "لقد كانت مباراة قوية رغم أنها ودية، وقدمنا أداءً جيدًا، ولكن النتيجة هي التي حددت الفائز".

وأوضح: "لم يحالفنا الحظ في هز شباك برشلونة، رغم أننا كنا بمثابة تهديدًا قويًا على مرماهم".

وتابع: "لقد تلقينا هدفين في الوقت القاتل بأخطاء كان يجب ألا نقع فيها، ولكن يجب علينا تحمل نتيجة هذه الأخطاء".

وبسؤاله عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أجاب كارفاخال: "نحن نتحدث عن أنفسنا فقط".

وأكد: "لن أتحدث عن مبابي أو أي شخص آخر ليس لاعبًا في ريال مدريد".

وواصل: "أتحدث فقط عن لاعبي ريال مدريد، ومبابي ليس من بينهم في الوقت الحالي".

واختتم كارفاخال تصريحاته، قائلًا: "لقد تم تجديد دماء الفريق، وأصبح لدينا عدد كبير من اللاعبين الصغار، أريد أن أمنحهم الثقة؛ لأنهم سيعطوننا المزيد في المستقبل".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 11 أغسطس المقبل.

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