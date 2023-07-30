الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم لبرنامجي هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بحاسبات قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

 

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور إن كلية الحاسبات والمعلومات فتحت باب التقديم لبرنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، مُوضحاً مجالات العمل بكل برنامج ومميزاته ونبذة عن البرامج.
وأضاف رئيس الجامعة- في بيان، اليوم /الأحد/- أنه تم الإعلان عن البرامج المميزة التي يتم تقديمها للطلاب الجدد، وذلك حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للتعرف على طبيعة كل برنامج ومجالات وفرص العمل المتاحة التي تؤهل الطلاب لها.
ومن جانبه.. أفاد نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبدالنعيم بأن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات هو: برنامج مميز بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة، يسعى إلى تخريج كوادر ذات تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات، بمهارات تميزهم في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مجالات علوم البيانات وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلول تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الاختصاص في قواعد البيانات الكبيرة الاختصاص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها، بالإضافة إلى الاختصاص في مجال التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.
وأضاف الدكتور عبدالنعيم أن برنامج هندسة البرمجيات خاص بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة، ويسعى إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب في تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات، وكيفية هيكلة أنظمة البرمجيات وطرق إعادة استخدامها، كما يعمل على تعريف الطالب على طرق صيانة ومتابعة وقياس مدى كفاءتها وتوثيق تلك القياسات.
وتابع أن البرنامج يساهم في خدمة المجتمع وخاصة في نطاقنا الجغرافي، والذي يشهد تنمية محور قناة السويس، وما يستتبعه من الحاجة الماسة لخريج هذا البرنامج في سوق تكنولوجيا البرمجيات.
وعن الجهات التي يمكن أن يعمل بها خريج هندسة البرمجيات.. أوضح أنها تشمل كل الجهات والمؤسسات والهيئات والوزارات سواء خاص أو عام أو إنتاجية أو خدمية وكذلك المؤسسات المهتمة بتطبيق الإدارة العلمية والإلكترونية لحل مشكلاتها من خلال إيجاد تطبيق نظم المعلومات، إلى جانب الدعم الفني لنظم الحاسبات والمعلومات لكافة التطبيقات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والشركات العالمية للهندسة وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

 

البيانات الكبيرة البرمجيات الاصطناعى الدكتور ناصر مندور الحاسبات والمعلومات العمل المحلي

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