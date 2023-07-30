الثلاثاء.. لطفي لبيب ضيف عمرو خليل على شاشة CBC

يستضيف الإعلامى عمرو خليل في برنامج من مصر على شاشة قناة CBC، الثلاثاء المقبل، الساعة 9 مساء، حواراً خاصاً مع الفنان القدير لطفي لبيب، يتحدث خلالها عن نشأته وبدايات مشواره الفني وأهم أعماله خلال خمسة عقود، كما يكشف عن كتاباته الدرامية والفنية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ذكرياته عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، ومن خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، وجه عدة رسائل لعدد كبير من زملاء الزمن الجميل للفن المصري الذين رحلوا، ورسائل أخرى لعدد من جيل الشباب الحالي.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحرص النجم لطفي لبيب على حضور حفل إفتتاح المهرجان القومي للمسرح أمس ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء المكرمين.