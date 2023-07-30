الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. لطفي لبيب ضيف عمرو خليل على شاشة CBC

لطفي لبيب
لطفي لبيب

يستضيف الإعلامى عمرو خليل في برنامج من مصر على شاشة قناة CBC، الثلاثاء المقبل، الساعة 9 مساء، حواراً خاصاً مع الفنان القدير لطفي لبيب، يتحدث خلالها عن نشأته وبدايات مشواره الفني وأهم أعماله خلال خمسة عقود، كما يكشف عن كتاباته الدرامية والفنية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ذكرياته عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، ومن خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، وجه عدة رسائل لعدد كبير من زملاء الزمن الجميل للفن المصري الذين رحلوا، ورسائل أخرى لعدد من جيل الشباب الحالي.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحرص النجم لطفي لبيب على حضور حفل إفتتاح المهرجان القومي للمسرح أمس ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء المكرمين.

لطفي لبيب الفنان الكبير لطفي لبيب برنامج من مصر برنامج من مصر عمرو خليل cbc

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس