الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا طقس حار بأغلب الأنحاء.. شديد الحرارة جنوبًا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق .
 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 


وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الإثنين:  

القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة 

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة 

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43  والصغرى  29 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الارصاد درجات الحرارة

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