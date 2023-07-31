اعرف نتيجتك.. "الدستور" يقدم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 على محرك البحث جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من الموضوعات المهمة والمتزايدة في هذا الوقت بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة وأوائل الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير نذكر لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية الباحثين عن رابط الوصول السهل والمباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور.

يوفر موقع الدستور لجمهوره رابط ميسر للوصول لنتيجة الثانوية العامة من خلال رقم الجلوس وهو الموجود في هذا الرابط https://natega.dostor.org/

بعد الدخول على رابط موقع الدستور السابق ذكره

يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم الجلوس الذي يرغب في الحصول على نتيجته

واسمه الرباعي

ثم يتم الضغط على كلمة بحث لإظهار نتيجة الثانوية العامة

تظهر نتيجة الثانوية العامة بالدرجات وليس بالنسبة المئوية

وتظهر حالة الطالب ناجح أم راسب ليستعد للخطوة التالية

سواء كانت بالتجهيز لمرحلة تنسيق الكليات وتجهيز رغباته أم إذا كان سيدخل امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة هو 410

يحسب الطالب نسبته مجموعه الذي حصل عليه كالتالي

يتم ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في نتيجته بعد الاستعلام عنه

ثم يقوم بضرب هذا الرقم في 100

ثم يقسم الناتج من عملية الضرب على 410 (وهو المجموع الكلي)

(مجموع الطالب *100)/410

وبذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية التي حصل عليها في امتحانات الثانوية العامة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الاعلان عن تفاصيل التظلمات على نتيجة الثانوية العامة خلال الفترة القادمة بعد ظهور النتيجة وذلك للطلاب الراغبين في تقديم التظلمات في مواد معينة.

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