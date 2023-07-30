الآن لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي 2023.. موعد المرحلة الأولى من التنسيق

تتصاعدة حدة البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك عقب توارد أنباء عن إعلان أسماء أوائل الجمهورية بكافة الشعب الدراسية مساء اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023 حيث يشعر الطلاب بالقلق حيال الدرجات التي حصلوا عليها خاصة في المواد التي اشتكى منها جميع الطلاب.

لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي 2023 برقم الجلوس

ينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تفعيل رابط لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي (من هنا) أو من خلال موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لمعرفة درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023 حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاتصالات الهاتفية بالأوائل من كافة الشعب الدراسية.

موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة حيث يتم الإعلان عن الحد الأدني للتقديم لطلاب الشعب الدرساية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المتاحة لهم من خلال هذا الرابط (من هنا).

يمكن للطلاب الاستعانة بالموقع الإلكترونية الخاص بالتنسيق لمعرفة الكليات المتاحة لهم وفقًا لمجموعهم وتشعبهم الدراسي ومرحلة التنسيق التي يقدم فيها الطالب للإلتحاق بالكليات في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث من المتوقع أن يكون التنسيق متقارب من العام الماضي.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 والتي جاءت كما يلي:-

نسب النجاح في مادة اللغة العربية 90%.

نسب النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

نسب النجاح في مادة الكيمياء 88.9 %.

نسب النجاح في مادة الجغرافيا 91.6 %.

نسب النجاح في مادة الفيزياء 91%.

نسب النجاح في مادة التاريخ 90.2%.

نسب النجاح في مادة الجيولوجيا 91%.

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