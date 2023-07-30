الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي 2023.. موعد المرحلة الأولى من التنسيق

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

تتصاعدة حدة البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك عقب توارد أنباء عن إعلان أسماء أوائل الجمهورية بكافة الشعب الدراسية مساء اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023 حيث يشعر الطلاب بالقلق حيال الدرجات التي حصلوا عليها خاصة في المواد التي اشتكى منها جميع الطلاب.

لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي 2023 برقم الجلوس 

ينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تفعيل رابط لينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي (من هنا) أو من خلال موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لمعرفة درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 مساء اليوم  الأحد الموافق 30 يوليو 2023 حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاتصالات الهاتفية بالأوائل من كافة الشعب الدراسية.

txt

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

txt

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة حيث يتم الإعلان عن الحد الأدني للتقديم لطلاب الشعب الدرساية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المتاحة لهم من خلال هذا الرابط (من هنا).

يمكن للطلاب الاستعانة بالموقع الإلكترونية الخاص بالتنسيق لمعرفة الكليات المتاحة لهم وفقًا لمجموعهم وتشعبهم الدراسي ومرحلة التنسيق التي يقدم فيها الطالب للإلتحاق بالكليات في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث من المتوقع أن يكون التنسيق متقارب من العام الماضي.

txt

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

txt

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 والتي جاءت كما يلي:-

  • نسب النجاح في مادة اللغة العربية 90%.
  • نسب النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.
  • نسب النجاح في مادة الكيمياء 88.9 %.
  • نسب النجاح في مادة الجغرافيا 91.6 %.
  • نسب النجاح في مادة الفيزياء 91%.
  • نسب النجاح في مادة التاريخ 90.2%.
  • نسب النجاح في مادة الجيولوجيا 91%.

 

اقرأ أيضًا 

تفاصيل المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الثانوية العامة

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم تنسيق الجامعات 2024

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس