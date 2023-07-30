الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف رئيس الدير السرياني بوادي النطرون لـ24 سبتمبر

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة 36 مباني بمحكمة القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من الأنبا “ح. ع”، رئيس الدير السرياني بوادي النطرون، في الامتناع عن تنفيذ هدم عقار، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل؛ لورود تقرير الخبراء.

وتبين أن المحكمة، سبق أن قضت بحبس الأنبا، عامًا وغرامة 500 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وذلك في الامتناع عن تنفيذ قرار هدم عقار، مما أدى إلى انهياره على سكانه.

كما تبين أن العقار ملك المشكو في حقه في منطقة الأزبكية، وتسبب عدم تفيذ قرار هدم العقار رقم 3 لسنة 2001 حي الأزبكية إلى انهياره والتسبب في وفاة اثنين، وذلك في القضية رقم 12905 لسنة 2020 جنح مباني الأزبكية.

تقرير الخبراء محكمة القاهرة لامتناع عن تنفيذ هدم عقار

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