مقترح بزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال محمد صلاح أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني تسبب في زخم سياسي ومجتمعي، منذ دعوة رئيس الجمهورية.

وأوضح خلال المشاركة في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن هذا الأمر يحتاج لوسائل جذب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، لاسيما أن المبلغ المقرر كغرامة لعدم المشاركة لم يطبق.

وأشار إلى مقترح بتعديل الحد الأقصى للانتخابات في النظام الفردي بزيادة عن 500 ألف جنيه الموجودة حاليا في القانون وكذلك القائمة.

استأنف الحوار الوطني جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، اليوم الأحد، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية

وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".