الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القضية الفلسطينية.. دور مصرى فاعل للتسوية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول دور مصري فاعل للتسوية في القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية.. دور مصري فاعل للتسوية: 

 

ارتباط دائم لمصر بقضية فلسطين تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والقومية.

 

مصر تقف داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية من واقع مسئوليتها التاريخية.

 

مصر تؤكد أن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير.

 

مساعٍ مصرية حثيثة من أجل التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

 

جهود دءوبة تبذلها مصر لاستئناف عملية السلام وتشجيع الأطراف على العودة للمفاوضات.

 

مصر تؤكد مواصلة مساعيها لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

 

مصر تؤكد دومًا أن حل القضية الفلسطينية من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة.

 

جهود كبيرة تبذلها مصر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

 

مصر تدعو لتوقف أنشطة الاستيطان غير الشرعية وترفض تغيير الطابع الديموغرافي للقدس.

 

جهود كبيرة تبذلها مصر في سبيل إتمام المصالحة الفلسطينية.

 

جهود إنسانية تقدمها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

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