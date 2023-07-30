الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الإنجليزى للاسكواش يعلن تجنيس مروان الشوربجى

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش عن تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

ومروان الشوربجي هو شقيق اللاعب محمد الشوربجي والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ فترة.

وكشف مروان الشوربجي في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أنه سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، وأنه قضى معظم حياته هناك وحان الوقت لرد الجميل.

ومن المقرر أن يشارك مروان الشوربجي في بطولة باريس المفتوحة المقرر لها 27 أغسطس المقبل تحت العلم الإنجليزي.

جدير بالذكر أن محمد الشوربجي، الشقيق الأكبر لمروان المصنف الثالث عالميًا، قرر في العام الماضي تمثيل إنجلترا في الفترة المقبلة بعد سنوات من اللعب باسم مصر.

وكان الشوربجي (31 عامًا) تقدم في وقت سابق بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، وقوبل طلبه بالموافقة مؤخرًا.

وكانت أول بطولة للشوربجي تحت علم إنجلترا هي بطولة موريشيوس المفتوحة، والتي تقام بين 7 و11 يونيو، وتلتها البطولة الوطنية البريطانية للاسكواش في مانشستر بين 14 و18 من نفس الشهر.

في نوفمبر 2014 صعد الشوربجي لصدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته، وهو إنجاز كرره 3 مرات لاحقًا، في مارس 2018، وفبراير 2020، ويوليو 2021.

وبعد خسارة نهائي بطولة العالم مرتين أمام رامي عاشور، حقق الشوربجي أفضل إنجاز في مسيرته بالفوز باللقب عام 2017 في مانشستر، بعد تغلبه على شقيقه الأصغر مروان الشوربجي في النهائي.

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