ورش فنية وجلسات حكى.. تعرف على فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال فى "بيت السنارى"

يستعد بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات الثقافية المتنوعة، للأطفال والنشء خلال شهر أغسطس 2023.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بالبرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

في 2 أغسطس 2023، ينظم البيت الأثري، ورشة فنية للأطفال، من سن 7 إلى 10 سنوات، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا.

أما يوم الخميس 10 أغسطس 2023، فينظم البيت الأثري، ورشة حكايات من التراث لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

وفي يوم 13 أغسطس، تقام ورشة السيرة الظاهرية للأطفال، من سن 8 إلى 14 سنة، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وينظم بيت السناري، يوم الأحد 20 أغسطس، ورشة حكاية القائد جحوتي للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة.

بيت السناري

من أهم البيوت الأثرية في القاهرة، ويعود تاريخ بنائه إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية متنوعة.