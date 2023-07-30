الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية| مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية للجولة الثانية

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية العربية

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والمقامة حاليًا بالسعودية.

مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية

وستشهد الجولة الثانية، العديد من المباريات المهمة، في مقدمتها الزمالك مع الشباب السعودي، والهلال السعودي مع السد القطري، والاتحاد السعودي مع الصفاقسي التونسي، والنصر السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي.

وكانت بطولة كأس الملك سلمان، قد انطلق يوم الخميس، حيث شهد اليوم الأول من الجولة الأولى، تعادل السد القطري مع الوداد المغربي، والهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي دون أهداف.

وتغلب الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي، بهدف دون رد، بينما فاز الاتحاد السعودي على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف.

وفي اليوم الثاني، تغلب الرجاء البيضاوي المغربي، على شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف. وبالنتيجة ذاتها، فاز الوحدة الإماراتي على الكويت الكويتي.

وحقق الزمالك، فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية نظيفة، في حين كان التعادل السلبي، سيد الموقف في مباراة النصر ومواطنه الشباب.

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مواعيد مباريات الجولة الثانية لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال

الأحد 30 يونيو

الوداد المغربي X الأهلي طرابلس الليبي.. الساعة 4 مساءً

الشرطة العراقي X الترجي التونسي.. الساعة 6 مساءً

الهلال القطري X السد القطري.. الساعة 8 مساءً

الاتحاد السعودي X الصفاقسي التونسي.. الساعة 10 مساءً

الإثنين 31 يوليو

الوحدة الإماراتي X شباب بلوزداد الجزائري.. الساعة 4 مساءً

الشباب السعودي X الزمالك.. الساعة 6 مساءً

الرجاء المغربي X الكويت الكويتي.. الساعة 8 مساءً

الاتحاد المنستيري التونسي X النصر السعودي.. الساعة 10 مساءً

القنوات الناقلة

تتولى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، نقل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية بشكل حصري.

كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الزمالك الشباب السعودي الهلال السعودي النصر السعودي الوداد الترجي كأس الملك سلمان كأس الملك سلمان للأندية العربية

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