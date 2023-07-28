البطولة العربية: على صباح حكمًا لمواجهة الرجاء وشباب بلوزداد

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الستار عن طاقم تحكيم مباراة الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية للأندية.

موعد مباراة الرجاء وشباب بلوزداد بالبطولة العربية

وتنطلق مباراة الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، بعد قليل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

أسماء حكام مباراة الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري

ويقود مباراة الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، طاقم مكون من علي صباح حكمًا للساحة، وحيدر عبدالحسن حكم مساعد أول، وأمير داود حكم مساعد ثان، وحنا خطاب حكمًا رابعًا.

بينما يتولى تقنية الفيديو "الفار"، محمد الهويش ويساعده هشام الرفاعي.

ويتواجد الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعات الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية، بجوار أندية الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.