الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا: البطولة العربية فرصتنا للرد على المشككين

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد المنستيري

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يتخذ البطولة العربية فرصة للرد على المشككين في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.

وكان شيكابالا قد صنع الهدف الثاني في المباراة التي حقق فيها الزمالك الفوز برباعية نظيفة.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة SSC عقب المباراة: "لابد أن تكون البداية جيدة، ركزنا على ذلك حتى نحصل على دفعة معنوية قبل المباريات المقبلة".

وأضاف: "نشارك في جميع البطولات للفوز بها، وتعرضنا لظروف غير طبيعية طوال الموسم، واللاعبون والجهاز الفني".

واختتم: "أشكر جمهور الزمالك الذي تواجد في المباراة وهناك علاقة خاصة بيننا وتواجدهم يدفعنا لتقديم أداء جيد".

شيكابالا الزمالك البطولة العربية الاتحاد المنستيري التونسي

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