القبض على سائق دهس شخصين بطريق أكتوبر

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما بمدخل طريق أسيوط الغربي، بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين، بمدخل طريق أسيوط الغربي عند الدبابة القادم من أسيوط باتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة بشخصين مما تسبب في إصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

فيما جرى التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.