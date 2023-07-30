الهلال يستضيف السد والاتحاد يواجه الصفاقسي في انطلاقة الجولة الثانية لكأس الملك سلمان

يلتقي فريق الهلال السعودي، نظيره السد القطري، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، المقامة حاليًا بالسعودية.

وتتساوى أندية المجموعة الثانية، الهلال والسد والأهلي طرابلس الليبي والوداد البيضاوي المغربي، في رصيد النقاط، بنقطة واحدة لكل فريق.

وكان الهلال، قد تعادل سلبيًا مع الأهلي طرابلس، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل السد مع الوداد البيضاوي، دون أهداف، في الجولة ذاتها.

وسيعول الهلال، على قدرات نجومه، وعلى رأسهم سالم الدوسري، والبرازيلي ميشايل ديلجادو، والبيروفي أندري كاريلو، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

ومن جانبه، سيعول السد، على خدمات كل من الجزائري بغداد بونجاح، والكولومبي ماتيوس أوريبي، وأكرم عفيف، وحسن الهيدوس.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، يبحث الوداد بقيادة مدربه الجديد عادل رمزي، عن تعويض تعادله أمام السد الذي خاض معظم دقائقه بنقص عددي بعد طرد لاعبه يحيى جبران بالبطاقة الحمراء المباشرة، وذلك عندما يلتقي الأهلي طرابلس الليبي في الرابعة مساءً.

ومن المتوقع أن يعول الوداد، على جهود كل من السنغالي بولي سامبو جونيور، ومحمد أوناجم، وعبدالله حيمود، إلى جانب الوافدين الجديدن منتصر لحتيمي، وزكريا دراوي.

ومن ناحية أخرى، يواجه الاتحاد السعودي، نظيره النادي الصفاقسي التونسي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، متفوقًا بأفضلية عدد الأهداف المسجلة، عن الشرطة العراقي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الصفاقسي، المركز الرابع، دون رصيد من النقاط، خلف الترجي التونسي، صاحب المركز الثالث.

وكان اتحاد جدة، قد استهل مشواره في البطولة، بالفوز على الترجي، بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب الشرطة العراقي، على الصفاقسي، بهدف دون رد.

وظهر الاتحاد بشكل جيد في مباراته الأولى أمام أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بقيادة هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي صنع الهدف الأول قبل أن يسجل الثاني.

وإلى جانب بنزيما، تضمّ تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو، لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

في المقابل، لم يظهر الصفاقسي بالمستوى المنتظر ليسقط في فخ الخسارة أمام الشرطة العراقي، والتي أدت إلى استقالة مدربه حسام البدري.

ورغم صعوبة المهمة للفريق التونسي، إلا أنه بقيادة مدربه المساعد أنيس الجربي، يأمل في إحداث المفاجأة والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

ويضم الصفاقسي لاعبين جيدين أمثال محمد نصراوي والعراقي حسين علي ويوسف بشه والغيني نابي كامارا ومواطنه موسى كونتيه.

وفي المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، يلتقي الشرطة مع الترجي، في تمام السادسة مساءً، في مواجهة يطمح خلالها الفريق العراقي لحصد الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بينما يسعى فريق «باب سويقة» لتحقيق الانتصار، من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على بلوغ الدور المقبل.