الإحصاء: مشروعات الطرق تخفض إصابات الحوادث للنصف

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لما يقارب النصف خلال السنوات الخمس الأخيرة، تزامنًا مع تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى أن إجمالي عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى حدود 55.9 ألف حالة إصابة خلال عام 2022 مقابل 91.5 ألف حالة إصابة خلال عام 2018، وكان عدد الإصابات قد شهد تراجعات متتالية من 91.5 ألف إصابة فى 2018 لـ79.9 ألف إصابة فى عام 2019، ثم 56.7 ألف إصابة فى 2020، و51.5 ألف إصابة فى 2021، لتصل إلى 55.9 ألف إصابة فى عام 2022.

وعلى أساس سنوي، جاءت محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى بأعلى عدد لإصابات حوادث الطرق بنحو 12.051 ألف حالة إصابة، تليها محافظة الشرقية بعدد 5266 حالة إصابة، ومحافظة أسيوط 4568 حالة إصابة، ومحافظة البحيرة بعدد 4068 حالة إصابة، بينما سجلت محافظتا بورسعيد والأقصر صفر إصابات حوادث طرق.

وتقلصت أعداد الإصابات بين المشاة بسبب حوادث الطرق إلى 15.5 ألف حالة إصابة خلال عام 2022 مقابل 25.3 ألف حالة إصابة فى عام 2018، كما انخفضت الإصابات بين الركاب إلى 16.6 ألف راكب مقابل 30.2 ألف راكب، والسائقين من 15.8 ألف إصابة لـ9.6 ألف إصابة خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما ارتفع عدد ضحايا حوادث السيارات إلى 7762 حالة وفاة خلال عام 2022 مقابل 6760 حالة وفاة فى عام 2018.