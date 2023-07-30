الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 77 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

حررت مديرية التموين بالدقهلية 77 محضرًا من المخالفات التموينية المتنوعة (62 محضرًا بالمخابز، 15 محضرًا بالأسواق)، خلال حملة مكبرة شنتها بمركزي شربين وبلقاس أمس، بمشاركة مديري خمس إدارات تموينية هي بلقاس والجمالية والمطرية السنبلاوين وبندر ميت غمر.

وأوضح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الأحد - أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 491 بطاقة تموينية مجمعة و85 علبة سجائر، وتم التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأشار دايرة، إلى أنه من بين المحاضر: محضر تجميع 32 شيكاة دقيق، و5 محاضر تصرف في 44 شيكارة دقيق، 19 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
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