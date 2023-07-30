الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4810 مبان مخالفة خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ٢١ لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت ٨ يوليو الجاري واستمرت حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر،  ٤٨١٠ مبان مخالفة على مساحة ١,١ مليون متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة ١٦٧٢ حالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٥٩٩٣ فدانا، بالإضافة إلى إزالة ٥٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٤٠ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢١، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ٢٠٩١ حالة مبان مخالفة، واسترداد ٢٨٧٧ فدان أراض زراعية بإجمالي ١٣٤٤ حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ١١٦ ألف متر مربع بإجمالي ١٣٦ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة أسوان والتي استردت ١٠٦.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٨٣ حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في استرداد ١٧٤١ فدان أراض زراعية بعد إزالة ٥١ حالة، وفي محافظة أسيوط تم استرداد ٥٦٩ فدان أراض زراعية بإجمالي ٤٦ حالة.

وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة استزراع سمكي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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