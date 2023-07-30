الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء الموجة الــ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انتهاء حملات الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجرى تنفيذها خلال الفترة من ١٩ أبريل الماضي حتى ٢٨ يوليو، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف "آمنة" عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢١ الثلاث في استرداد ٣,٩ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٦ ألف و٣١٧ مبنى مخالف علي أملاك الدولة، كما تمكنت أيضاً من إزالة ٤٨٥٧ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ١٦ ألف فدان، كما تم إزالة ٣٤٩ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٢٧٧٩ فدانا بمحافظة بورسعيد.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أراضي وأملاك الدولة

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