طرح 3 مناقصات لصيانة عمارات 376 عمارة بسكن مصر فى بدر

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، طرح 3 مناقصات عامة لأعمال الصيانة للعمارات وأجزائها المشتركة لعدد 376 عمارة سكن مصر بمشروع زهرة العاصمة "سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر" مرحلة أولى بالمدينة، وكذا أعمال الأمن والحراسة للمشروع، بجانب أعمال الأمن والحراسة لمشروع 53 عمارة ضمن سكن مصر المرحلة الأولى بالمدينة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس محمد عبدالله، إنه تم طرح منفذ بيع "كانتين" بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني يوم 16 أغسطس.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" المهندس ياسر عبدالله رمضان، إلى أنه تم طرح أعمال النظافة العامة وتشمل (محور جمال عبدالناصر – منطقة سكن مصر – منطقة الإسكان الاجتماعي – مركز خدمات سكن مصر – شوارع مركز خدمات الإسكان الاجتماعي – طريق الهضبة داخل المدينة بطول 4 كم)، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، عن طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة "تأمين" لشبكة إنارة المنطقة الترفيهية بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

يذكر أن الطروحات تأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة والحفاظ على الثروة العقارية بها، وأنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن التي سيتم تنفيذ الأعمال بها، وذلك لمن يرغب في دخول المزاد والمناقصات.