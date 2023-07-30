الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يُهنئ ملك المغرب بذكرى الجلوس على العرش

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، محمد السادس ملك المغرب، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، التي يتم الاحتفال بها في الثلاثين من يوليو من كل عام، مؤكدًا أن المملكة المغربية استطاعت أن تحقق نهضة تنموية كبيرة وعززت من وجودها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وقال "العسومي" إن السياسات الرصينة والحكيمة للملك محمد السادس، ساهمت في الارتقاء بمكانة المملكة المغربية على الصعيدين العربي والدولي، معربًا عن أصدق التمنيات لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة المغربية وشعبها العزيز بدوام الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور، في ظل القيادة الحكيمة له.

البرلمان العربي الملك محمد السادس المملكة المغربية عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي ذكرى الجلوس على العرش

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