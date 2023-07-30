الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عبدالغفار": الرئيس السيسى يضع ملف الصحة على رأس أولوياته

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك دعمًا مستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا الصحة والسكان، والتي وضعها على رأس أولوياته، جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأوضح وزير الصحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد مشاركة صانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي وممثلي الدول والعديد من المؤسسات الدولية ورواد الأعمال وشركات الأدوية.

وأكد أن الزيادة السكانية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرًا سلبيًا على التنمية والحياة الكريمة، وبالتالي نحتاج إلى وقفة حقيقية للتعامل معها.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تحتل المرتبة 14 على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، بالنظر لوجود 105 ملايين نسمة حاليًا.

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